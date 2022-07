Oružani napad na proslavi Dana nezavisnosti u predgrađu Čikaga, više mrtvih i ranjenih (VIDEO, FOTO)

Najmanje šest osoba stradalo je u Hajlend Parku, predgrađu Čikaga, tokom parade povodom 4. jula, Dana nezavisnosti, a povređena je 31 osoba, prenosi ABC7 news Chicago.

Policija je prvo saopštila da je stradalo najmanje pet osoba, ali je zapovednik Kris O’Nil nešto kasnije izjavio da je šest mrtvih. Dvadesetak ljudi je povređeno. Policija Hajlend parka identifikovala 22-godišnjeg Roberta E. Krima III kao osobu koja ima veze sa pucnjavom. Veruje se da vozi srebrnu Hondu Fit iz 2010. sa registarskom oznakom Ilinoisa DM80653. BREAKING: The Highland Park Police Department has released this photo of Robert (Bobby) E. Crimo III, the