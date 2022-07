Zrenjanin: Uhapšen muškarac zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede osobi sa kojom se verbalno sukobio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu tužioca, uhapsili su V.

T. (38) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja se da je on u okolini Zrenjanina, u noći između 2. i 3, nakon verbalne rasprave, fizički napao muškarca (31) i teško ga povredio. Povređeni muškarac zbrinut je u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice. V.T. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu. Više vesti iz ovog grada čitajte