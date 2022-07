Đorđević iz Fijata nakon sastanka u Predsedništvu: Na korak smo do rešenja

Radnici Fijata završili su sastanak u Predsedništvu Srbije gde su razgovarali o uslovima socijalnog programa, ali i o radu u drugim fabrikama.

Saša Đorđevic iz sindikata radnika Fijata rekao je nakon sastanka da su na korak do finalnog dogovora. Đorđević je rekao da su predali kompletan spisak kategorija tzv. zaštićenih radnika i nadaju se da će svi zadržati posao. Za one koji su doblli otpremnine tražili su da se ubrza proces zapošljavanja u dve fabrike namenske industrije u Zastava tervo u Kragujevcu i „Borbeni složeni sistemi” u Velikoj Plani. Prema njegovim rečima, do petka traje izjašnjavanje radnika