Novaku kao da se ne igra, izgubio i drugi set, a Siner izgleda kao mašina

Sve detalje sa meča iz Londona pratite uživo uz Nova.rs, jer smo na licu mesta.

Novak Đoković i Janik Siner igraju meč četvrtfinala Vimbldona na Centralnom terenu od 14.30, a to je i prvi duel današnjeg programa na najvećem stadionu u Londonu. Do sada su se sastali samo jednom, srpski as je slavio prošle godine u Monte Karlu sa 6:4, 6:2, ali je Italijan od tada dosta napredovao. Pobednik ovog meča igraće u polufinalu Vimbldona sa boljim iz duela Kameron Nori - David Gofan. Prijatelj specijala MaxBet. Vimbldon možete pratiti na kanalu Sport