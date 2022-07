Za njega pravila ne važe: Nik Kirjos krši propise i poručuje - "Radim ono šta želim"

AUSTRALIJSKI teniser Nik Kirjos nakon više od sedam godina ponovo je među četvrtfinalistima na grend slem turniru, a osam godina mu je trebalo da opet uđe među osam najboljih na Vimbldonu, što je iskoristio da ponovo dođe u središte medijske pažnje zbog svojih postupaka, a ne samo zbog rezultata.

FOTO: Tanjug/AP Naime, Kirjos je na meč protiv Amerikanca Brendona Nakašime došao u crvenim patikama, kršeći tako vimbldonsko pravilo koje propisuje da svaki deo odeće i obuće mora biti većim delom bele boje. Isto je ponovio i nakon meča kad je tokom intervjua na Centralnom terenu na glavi imao crveni kačket. Nick Kyrgios came under fire for wearing a red hat and red trainers during his on-court interview 🔴 #Wimbledon | @NickKyrgios — Eurosport (@eurosport) July 5,