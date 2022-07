Autobusi jgsp sa oznakom "exit": Dodatni polasci za posetioce festivala, evo kako će funkcionisati

JGSP "Novi Sad" i ove godine organizuje prevoz za posetioce Egzita.

S obzirom na očekivani priliv gostiju u Novi Sad, redovne linije 3 i 9 saobraćaće po važećem redu vožnje i biće pojačavane zglobnim autobusima u skladu sa predviđenim vremenima za odlazak i povratak sa festivala. Od 8 do 11 jula na linijama 3 i 9 biće uvedeni vanredni polasci u 03:30 i 04:00 časa od autobuskog stajališta Bulevar Mihajla Pupina/Dunavski park do Detelinare (linija 3) i do Novog naselja (linija 9). Autobusi koji saobraćaju na linijama do festivala