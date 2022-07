Vlade Đurović: ''Baš smo zaglibili! Pešiću oslabili refleksi, treba mu novi pomoćnik''

Reprezentacija Srbije značajno se udaljila od plasmana na Svetsko prvenstvo posle dva poraza od Letonije i Belgije, pa iako se naš tim plasirao u narednu fazu kvalifikacija, šanse su značajno umanjene jer se prenose bodovi iz dosadašnje grupe.

Poraz od Belgije nam posebno teško pada, jer su ''Orlovi'' imali trinaest poena prednosti sredinom poslednje deonice, ali su dozvolili rivalu da napravi veliki preokret. Ako se to ima u vidu, onda se ne može tražiti opravdanje u neigranju nekolicine NBA i evroligaških asova, jer je i ova ekipa koja je nastupila u Nišu morala tu prednost da sačuva. Zbog čega se to nije dogodilo, odgovornost je i na selektoru Pešiću koji je već ušao u pozne trenerske godine, a to je