Pajović: Mali verovatno premijer, Vesić sigurno neće ostati bez angažmana

Novinar Veljko Pajović ocenio je u Novom danu da dosadašnji ministar finansija Siniša Mali ima velike šanse da bude premijer u Vladi Srbije, kao i da je dosadašnja premijerka Ana Brnabić samo "popunjavala to mesto". „Ko god da bude u novoj vladi, opet će glavnu reč voditi onaj ko o tome na neki način odlučuje.

Prema tome, da li će premijer biti Siniša Mali, jedan od onih koji pripadaju onoj ekipi za koju vlast kaže da je ‘žuta ološ’, i to su ti ljudi. Pa šta ste očekivali? Verovatno će biti Siniša Mali, mora da bude neko kod koga je kesa sa novcem. Neće sigurno biti neko ko će tu tek reda radi da popunjava ulogu kao što je to do sada činila dosadašnja predsednica vlade Ana Brnabić“, rekao je Pajović. Podseća da je prošlo tri meseca od izbora i da smo tek pre dva dana