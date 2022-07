Tvrde da nema dokaza: Marjanovićevi advokati tri sata iznosili završne reči, traže da bude oslobođen

Za ubistvo pevačice Jelene Marjanović, koje se dogodilo drugog aprila 2016. godine na nasipu u Borči, Više javno tužilaštvo je na danjašnjem, poslednjem ročištu pred presudu zatražilo kaznu zatvora u trajanju od 40 godina za okrivljenog Zorana Marjanovića, njenog supruga, nakon čega su njegovi branioci tri sata iznosili završne reči.

Prvi je govorio advokat Nikola Dumnić, koji je rekao da će u sudu "ostati mrlja ako osude Marjanovića". - On je protiv sebe imao medije, tužilaštvo, policiju, koja je skrivala pribavljene razgovore i prijave svedoka, a predsednica veća je bila pridruženi tužilac i na sve načine je pokušavala da dokaže da je on to učinio, a ne istinu - rekao je branilac Dumnić. On je naveo i da je tokom postupka Marjanović dokazivao svoju nevinost, a ne tužilac njegovu krivicu i