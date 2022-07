Putin: Sankcije Rusiji mogu dovesti do katastrofalnog rasta cena energenata

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da nastavak korišćenja sankcija protiv Rusije može dovesti do katastrofalnog rasta cena na tržištu energenata i pogoditi domaćinstva širom Evrope.

Znamo da Evropljani pokušavaju da zamene ruske izvore energije. Ipak, očekujemo da će rezultat takvih akcija biti povećanje cena gasa na njihovim tržištima i rast cena energenata za krajnje potrošaće, rekao je Putin. On je ocenio da to pokazuje da sankcije Rusiji nanose mnogo veću štetu zemljama koje su ih uvele, javlje Rojters. Dalje korišćenje sankcija može dovesti do još ozbiljnijih, čak katastrofalnih posledica za svetsko tržište energije, izjavio je Putin.