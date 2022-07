Preminuo Šinzo Abe: Bivši premijer Japana podlegao povredama

Bivši premijer Japana Šinzo Abe upucan je dok je držao predizborni govor u gradu Nara na zapadu te zemlje.

Šinzo Abe (67) preminuo je danas u bolnici, javila je japanska televizija. [Breaking News] Officials say former Japanese Prime Minister #Abe Shinzo has been confirmed #dead. He was reportedly #shot during a speech on Friday in the city of #Nara, near Kyoto. https://t.co/bZpiKm8wIN Airo Hino, profesor političkih nauka na Univerzitetu Vaseda, rekao je za Rojters da je ovakva pucnjava bez presedana u Japanu. Ova zemlja ima veoma niske stope kriminala, a i političko