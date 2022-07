Ostavke predsednika I premijera Šri Lanke nakon velikih protesta: Demonstranti zapalili rezidenciju premijera

Premijer te zemlje Ranil Vikremesinge podneo je ostavku kako bi se formirala prelazna Vlada sačinjena od predstavnika svih partija. Predsednik Gotabaja Radžapaksa najavio je da će se sa funkcije povući u sredu, 13. jula.

Predsednik parlamenta Šri Lanke Mahinda Japa Abejvarden potvrdio je da ga je predsednik Gotabaja Radžapaksa obavestio da će podneti ostavku u sredu. "Odluka da se povuče 13. jula doneta je da bi se obezbedila mirna primopredaja vlasti", rekao je Abejvarden i zahtevao od građana poštovanje javnog reda i mira. I premijer Ranil Vikremesinge potvrdio je na Tviteru da će podneti ostavku. To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I