Blinken: Kineska podrška Rusiji komplikuje već napete odnose sa SAD

Kineska podrška Rusiji u vezi s ratom u Ukrajini komplikuje već napete odnose sa SAD, izjavio je šef američke diplomatije Entoni Blinken (Anthony) tokom razgovora sa svojim kineskim kolegom.

On je posle razgovora saopštio da je teško biti „neutralan“ u sukobu u kojem postoji „jasan agresor“, ali da se Kina, čak i da je to moguće, tako ne ponaša. „Ne verujem da se Kina ponaša na neutralan način“, rekao je Blinken. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji saopštio je da su za zaoštravanje odnosa odgovorne SAD i da američku politiku ometa pogrešno viđenje Kine. „Mnogi ljudi veruju da SAD pate od fobije prema Kini. Ako se dozvoli da se to uveća, američka