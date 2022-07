Čuveni hrvatski fudbaler bodri Novaka pred finale, dobio je i odgovor!

U nedelju od 15 časova počinje finale Vimbldona, gde će titulu braniti naš Novak Đoković.

On će se boriti za svoj sedmi trofej na najprestižnijem teniskom turniru, ukupno 21. na grend slem turnirima, a rival će mu biti Nik Kirjos koji nikada do sada nije igrao ni u finalu Vimbldona i koji se ovog leta plasirao u finale posle Nadalovog odustajanja od nastupa u polufinalu zbog povrede trbušnog mišića. To nikako ne znači da se Australijanac treba potceniti. On dugo nije bio u ovako dobroj formi, osetio je to na svojoj koži i naš Filip Krajinović koga je