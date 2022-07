RHMZ: Sutra sunčano s temperaturom do 25 stepeni, od četvrtka toplije

U Srbiji će sutra biti sunčano vreme sa temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni, vetar slab i umeren, severozapadni. U Beogradu će sutra biti sunčano uz umeren severozapadni vetar i temeraturu od 12 do 24 stepena. U Srbiji će u utorak i sredu biti promenljivo i uglavnom suvo vreme sa maksimalnom temperaturom od 23 do 28 stepeni. Od četvrtka toplije, samo se u petak na severu, a u subotu i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje ponegde s kratkotrajnom kišom. U