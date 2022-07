Uhapšen mladić u Beogradu zbog sumnje da je opljačkao kiosk i obio privatnu kuću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D.Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela razbojništvo, teška krađa i krađa.

Postoje osnovi sumnje da je on 11. jula ove godine uz pretnju nožem iz jednog kioska u Beogradu otuđio 50.000 dinara. Takođe, on se tereti da je obio ulazna vrata na jednoj privatnoj kući i iz nje odneo zlatan nakit i garderobu, kao i da je pre nekoliko dana ukrao bicikl, zbog čega je za njim raspisana potraga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo, teška krađa i krađa, uz