Obradović "prelomio" gde nastavlja karijeru: Više nema dileme, "pao" potpis

EVROLIGA će naredne sezone biti baš zanimljiva.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS SRPSKI košarkaški trener Saša Obradović produžio je ugovor sa Monakom do juna 2025. godine, saopštio je večeras klub. Obradović (53) je prošle sezone sa ekipom Monaka stigao do četvrtfinala Evrolige gde je u majstorici eliminisan od ekipe Olimpijakosa. 🤝 Sasa Obradovic prolonge pour 3 saisons à la tête de la #RocaTeam 🇲🇨 Le technicien serbe affiche des ambitions encore plus élevées pour l’an prochain 👊 L’interview du coach👇