ED Zrenjanin: Isključenja struje u tri naseljena mesta

Elektrodistribucija Zrenjanin jplanira da zbog radova na elektro-mrežii u četvrtak, 14. jula, bez struje budu tri naseljena mesta.

Prema planu najavljenih radova, struje neće imati potrošači Jarkovca i Sečnja, kao i ceo Knićanin. Bez struje će u periodu od 9 do 13 časova biti delovi ulica Zmaj Jovine i Dragomira Mihajlova u Jarkovcu. Od 10.30 do 11.30 časova struje neće imati deo ulice Vožda Karađorđa, od pošte do crkve, u Sečnju. Bez struje će od 9.30 do 13.30 časova ostati ceo Knićanin.