Probleme u snabdevanju vodom osetiće potrošači sa dve opštine

Zbog pucanja vodovodne cevi u Ulici kraljice Marije probleme u snabdevanju osetiće sugrađani na opštinama Palilula i Stari grad, kaže Branimir Sević iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

On je za Tanjug naveo da je došlo do defekta na magistralnom cevovodu fi-700 i izlivanja veće količine vode, ali da je teško proceniti kolika je to količina. Dodao je da su, po dobijanju poziva, ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvršile hitno zatvaranje magistralnog pravca sa određenim redukcijama u radu crpnih stanica i rezervoara, kako bi se sprečilo izlivanje vode. „Probleme u snabdevanju će osetiti sugrađani na opštinama Palilula i Stari grad. U