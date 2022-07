Srpski nokaut za amerikanke! Naše odbojkašice kroz dramu do polufinala Lige nacija! (video)

KAKAV je to samo meč bio, i kakav je samo radostan epilog. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, aktuelni svetski prvak, bila je bolja od olimpijskog šampiona, Sjedinjenih Američkih Država, u četvrtfinalu Lige nacija.

FOTO: FIVB Naše odbojkašice su u Ankari pobedile selekciju SAD posle prave drame, rezultat je bio 3:2, po setovima 29:27, 25:23, 20:25, 20:25 i 15:13. Spektakularan meč je trajao 126 minuta, a u pobedi nad Amerikankama, po poenima su se najviše istakle Sara Lozo (22), kapiten Ana Bjelica (20), Maja Aleksić (14), Bojana Milenković (10), Jovana Stevnaović (9) i Brankica Mihajlović (7).