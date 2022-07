Pijani subotičanin provocirao migrante, pa nasrnuo na njih: Detalji krvoprolića u centru grada

Policija je uhapsila D. L. (24) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo laka telesna povreda.

Sumnja se da je on danas popodne, pod uticajem alkohola, ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru grada, prvo vređao državljane Tunisa, nakon čega je došlo do tuče, u kojoj je osumnjičeni nožem lakše povredio dvojicu Tunižana. Do sukoba je došlo u jednom kafiću u centru grada oko 16 sati. Policija je osumnjičenog odmah uhapsila u blizini ugostiteljskog objekta. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati