Objavljene nove cene goriva: Evo koliko će dizel i benzin koštati do sledećeg petka!

Evrodizel će se od danas od 15 časova prodavati po ceni od najviše 218 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 199 dinara za litar.

Prethodne nedelje evrodizel je koštao najviše 218 dinara po litru, a benzin 203 dinar. Vlada Srbije je pre par nedelja produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte koja će važiti do 31. jula. To praktično znači da ćemo do kraja ovog meseca, svakog petka, imati novi cenovnik na pumpama. Barel nafte jutros je skuplji za 2 dolara na evropskom tržištu u odnosu na juče. Barelom se jutros trguje po ceni od 100 dolara. (Kurir.rs) Kurir