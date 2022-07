Reznikov: Plan je da vratimo granice iz 1991; Polovina NATO zemalja ratifikovala prijem Švedske i Finske

Sto četrdeset drugi dan rata u Ukrajini. Snažne eksplozije potresle su Nikolajev. DNR tvrdi da se ukrajinske vlasti povlače iz Severska, nakon što su ruske snage ušle u Seversk i Soledar. Kijev saopštio da su u Vinici poginule 23 osobe, dok su desetine ranjene. Moskva tvrdi da je cilj tog napada bio vojna meta – sastanak sa dobavljačima oružja.

20:04 Polovina NATO zemalja ratifikovala prijem Švedske i Finske Ministarka spoljnih poslova Švedske An Linde napisala je na Tviteru da je polovina zemalja članica NATO-a ratifikovala protokol o pristupanju Stokholma i Helsinkija u tu alijansu. "Hvala vam za ratifikaciju", dodala je ona. An Linde je objavila da su do sada Kanada, Danska, Island, Norveška, Velika Britanija, Estonija, Albanija, Poljska, Nemačka, Luksemburg, Holandija, Bugarska, Letonija, Slovačka i