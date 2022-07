"Kija je gledala kako me njen tata tuče": Nadica Zeljković je prošla pakao: "Moj otac je pendrekom tukao majku, skidala sam ga sa nje"

Pobednica "Zadruge 4" i majka pevačice Kristine Kije Kockar, Nadica Zeljković, otvorila je dušu i otkrila istinu o tužnoj prošlosti.

- Kada sam upoznala Kijinog oca živeo je sam. Ceo grad se krstio što sam sa njim. Posle sam čula da je bio oženjen u Nemačkoj, ali da 13 godina nije sa tom ženom. Nisu me osuđivali zbog njegovog bračnog statusa, već što sam mnogo dobro izgledala, a on sav nikakav! Bili smo godinu dana u vezi. 1988. godine sam ostala u drugom stanju. Kad sam se porodila video je dete, pa nestao na tri dana. Do kraja života je živeo momačkim životom - kazala je Nadica Zeljković. -