Radovi na deonicama nekih putnih pravaca

BEOGRAD: Na auto-putu E-75, petlja Pojate - petlja Paraćin, do 29. jula zbog radova na rekonstrukcicji kolovoza, za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, smer Niš - Beograd, dok se saobraćaj odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom, smer Beograd - Niš, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Brežđe - Divčibare, deonica Krčmar - Divčibare, potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji do 30. oktobra. Alternativni pravci: Mionica - Divci - Valjevo - Kaona - Divčibare. Vršac - Vatin, do 31. avgusta u toku svetlog dela dana, radovi na rehabilitaciji puta uz naizmenično propuštanje vozila. Petlja Trupale, do 25. avgusta radovi na pojačanom održavanju mosta. Za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka smer: petlja Niš Jug-petlja Aleksinac kao