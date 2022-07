Predsednik Vučić se oglasio posle skandalozne odluke Hrvatske da mu zabrani privatnu posetu Jasenovcu: Poslao jaku poruku (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas nakon što su mu hrvatske vlasti zabranile da poseti Jasenovac.

Predsedniku Srbije je zabranjeno da položi cveće jasenovačkim žrtvama. - Samo vi radite svoj posao! Živeće srpski narod i nikada neće zaboraviti - napisao je predsednik na Instagram nalogu buducnostsrbijeav. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Šef srpske diplomatije Nikola Selaković na vanrednoj konferenciji za medije pokazao je notu Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske o zabrani "moguće posete" Vučića Jasenovcu.