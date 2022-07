Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na putu Loznica-Valjevo. Prema prvim informacijama povređene su četiri osobe. U nesreći su učestvovala tri vozila. Put je zatvoren za saobraćaj. Koristi se alternativni pravac preko Tršića. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kurir.rs/192.rs Kurir