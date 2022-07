Kerli je šampion sveta na 100 metara, dominacija Amerikanaca

Amerikanac Fred Kerli je novi šampion u najbitnijoj sprinterskoj disciplini.

Inače Amerikanci su potvrdili dominaciju na prvenstvu sveta u Judžinu jer su uzeli i drugo i treće mesto. Srebro je otišlo Marvinu Brejsiju, a bronza Trevionu Bromelu. INače razlika između prve trojice je bila baš mala, Kerli je pretrčao stazu za 9.86, dok su Brejsi i Bromel bili sporiji za dve stotinke. What a race 🤯 @fkerley99 🇺🇸 strikes world 100m gold in 9.86 and leads a US 1-2-3 on home soil 🧹 #WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/tvSf11pbEK— World