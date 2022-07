Katai u odabranom društvu: Fudbaler Zvezde ušao u istoriju kluba (video)

FUDBALER Crvene zvezde Aleksandar Katai postigao je dva gola protiv Kolubare u prvom poluvremenu i ušao u istoriju kluba.

FOTO: M. Vukadinović On je mrežu Lazarevčana zatresao u 9. i 25. minutu i na taj način stigao do brojke od 85 golova u crveno-belom dresu. To je majstora iz Srbobrana svrstalo u odabrano društvo. Katai je na ovaj način došao na deseto mesto najboljih strelaca u istoriji kluba, što je podatak za poštovanje. Najbolji je legendarni Bora Kostić sa 230 golova, zatim su u prva tri i Dragan DŽajić sa 155 i Dušan Savić sa 149. Dalje slede: Zoran Filipović (138), Kosta