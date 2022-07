Toplotni talasi: Evropa se užarila – u Britaniji oboreni rekordi, požari na obodima Londona

BBC News pre 31 minuta | Lorens Piter - BBC Njuz

Temperature širom Zapadne Evrope i u utorak nastavljaju da rastu dok žestok toplotni talas kreće na sever, a Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na visoke temperature do 40 stepeni Celzijusa u narednih nekoliko dana, na području cele zemlje.

Meteorolozi ovakav užareni talas nazivaju „temperaturnom apokalipsom", a u nekoliko zemalja izmereno je i više od 40 stepeni Celzijusovih.

Otkako postoje merenja, u Engleskoj je u utorak, 19. jula zabeležen rekord - izmereno je više od 40 stepeni, a na obodima Londona vatrogasci se bore sa požarima.

U Francuskoj i Velikoj Britaniji izdata su upozorenja na ekstremne vrućine, dok je na severu Španije u ponedeljak zabeležena temperaturu od 43 stepena Celzijusa.

Hiljade ljudi u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj napustile su domove zbog šumskih požara.

Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na visoke temperature u periodu od 20. do 26. jula.

Od srede do petka, prognoziraju da će temperatura u Srbiji biti od 34 do 37 stepeni, a za vikend i početkom naredne nedelje biće još toplije, od 37 do 40 stepeni, piše u saopštenju.

Velika Britanija - rekord i požari oko Londona

Utorak je najtopliji dan u britanskoj istoriji.

U Sariju je i pre podneva temperatura vazduha dostigla 39,1 stepen Celzijusovih, čime je oboren prethodni rekord (38,7 stepen 2019. u Kembridžu).

Koji sat kasnije, na londonskom aeordromu Hitrou zabeležena je temperatura od 40,2 stepeni.

Temperature bi mogle dostići 42 stepena Celzijusa, posebno u jugoistočnim delovima Engleske, upozoravaju prognostičari.

U Lutonu, jednom od londonskih aerodroma, skoro se otopio deo piste, a poremećen je red letenja.

Zbog visokih temperatura stradaju i železničke pruge na jugu zemlje.

Londonska vatrogasna brigada bori sa sa deset zasebnih požara širom prestonice.

Ugrožene su i neke kuće u istočnom delu Londona.

Rekordne temperature beleže se i u Škotskoj i u Velsu.

Francuska

U nekoliko delova Francuske zabeleženi su temperaturni rekordi, a u gradu Nantu, na zapadu zemlje, izmereno je 42 stepena Celzijusa, saopštila je nacionalna meteorološka služba.

Više od 30.000 ljudi je poslednjih dana evakuisano zbog šumskih požara, a postavljena su i skloništa za hitne slučajeve.

Najteže je u oblasti Žironda, popularnom turističkom odredištu, gde je požar koji gori od prošlog utorka uništio više od 17.000 hektara zemlje.

„Ovo je čudovište", rekao je Žan-Lik Glejz, predsednik regiona Žironda.

„Čudovište poput hobotnice, koje raste i raste i raste napred, pozadi, sa obe strane. Zbog temperature, zbog vetra, zbog nedostatka vode u vazduhu... ovo je čudovište i veoma je teško boriti se protiv njega".

Predviđa se da će temperature koje su se u ponedeljak kretale oko 40 stepeni pasti u utorak, ali to možda neće doneti trenutno olakšanje, sve dok su suvi uslovi i promenljivi vetrovi i dalje traju, izveštava novinarka BBC-ja Lusi Vilijamson iz regiona Žironde.

Španija i Portugal

U Španiji i Portugalu, više od 1.000 smrtnih slučajeva pripisano je vrućini poslednjih dana.

Na severu Španije temperatura je dostigla 43 stepena Celzijusa.

Glavna vatrogasna služba Španije saopštava da u ovom trenutku u zemlji nekontrolisano gori 20 požara, a na pojedinim deonicima vatra preti železničkim prugama.

EPA U mnogim španskim gradovima temperatura danima prelazi 40 steeni Celzijusovih

Gore šume i u Portugalu.

U utorak je stariji portugalski par poginuo dok je pokušavao da se evakuiše: izgoreli su u automobilu, probijajući se kroz zapaljeno područje.

Temperature u Portugalu su prošlog četvrtka dostigle 47 stepeni, što je rekord za mesec jul.

Nacionalna meteorološka služba je za veći deo zemlje objavila upozorenje za opasnost od požara.

Portugalske vlasti strahuju od ponavljanja 2017. godine, kada je samo u šumskim požarima poginulo 66 ljudi.

Ostali deo Evrope

U drugoj polovini nedelje rekordne temperature očekuju se u Nemačkoj, Belgiji i Holandiji.

Holandija je u ponedeljak zabeležila najtopliji dan u godini do sada.

U jugozapadnom gradu Vestdorpeu temperatura je dostigla 33,6 stepeni Celzijusa.

Očekuje se da će u utorak biti toplije, sa prognoziranom temperaturom do 39 stepeni u južnim i centralnim regionima Holandije.

Meteorolozi kažu da se toplotni talas kreće ka severu, a očekuje se da će u Belgiji i Nemačkoj temperatura u narednim danima dostići oko 40 stepeni Celzijusa.

Beskrajna vatra

Džesika Parker, BBC Njuz, La Test de Biš

Pridružili smo se koloni novinara koji su ušli u šumu i krenuli u pravcu obale gde su bili kampovi, odakle su turisti otišli pre nekoliko dana.

U početku su mogli da se vide oblaci dima kako prekrivaju šumu, ali je sve delovalo relativno pod kontrolom.

Ali, što smo dalje išli, bilo je gore.

Odjednom su se pored puta pojavili beskrajni delovi zahvaćeni vatrom, a drveće je gorelo.

Vatrogasci, raspoređeni duž trase, neumorno su pokušavali da se izbore protiv najozbiljnijih žarišta.

Pokušavaju da spreče da se vatra raširi preko puta.

Kako smo se približavali obali, odjednom se začuo glasan zvuk iznad naših glava.

To je bio kanader, odnosno „vodeni bombarder".

Šestoro ih je raspoređeno u tu oblast da pomognu pri gašenju požara.

Činilo se kao da je četiri ili pet prošlo iznad naših glava, a jedan je ispustio ogromnu količinu vode na tlo ispod.

Ovo je drugi toplotni talas koji je pogodio delove jugozapadne Evrope poslednjih nedelja.

Toplotni talasi su postali sve češći, intenzivniji i traju duže zbog klimatskih promena.

Zemlja je postala toplija za oko 1,1 stepen od početka industrijske ere, a temperature će nastaviti da rastu, osim ako vlade širom sveta ne naprave velike rezove u emisiji ugljenika.

(BBC News, 07.19.2022)