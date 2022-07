Otkrivamo ko je kriminalac zbog kog su pale starešine policije: Svi detalji nove optužnice protiv Gorana Papića!

Nekadašnje starešine u SBPOK-u Goran Papić i Branislav Pandur, kako Kurir saznaje, sumnjiče se da su pomagali Nikoli K., navodno bliskom kavačkom klanu da u noći između 11. i 12. septembra 2020. godine ne bude uhapšena njegova kriminalna grupa.

Kako saznajemo, Nikola K. uhapšen je tek skoro godinu dana kasnije, u avgustu 2021. godine i to zbog proizvodnje i stavljanja u promet narkotika. - Nikola K. u pritvoru je bio do nedavno, kada mu je on zamenjen kućnim pritvorom - potvrdio je sagovornik Kurira. Podsetimo, optužnim predlogom Papiću se na teret stavlja krivično delo trgovina uticajem, a Panduru zloupotreba službenog položaja. Papić se sumnjiči da je u noći privođenja Nikole K. u SBPOK, pod sumnjom da