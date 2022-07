Portparol kineskog MSP: NATO da se izvini Srbiji, Iraku, Avganistanu…

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan poručio je da NATO treba da se izvini Srbiji, Iraku, Avganistanu, Libiji i Siriji za 900.000 života izgubljenih tokom ratova i desetina miliona izbeglih.

Kineski zvaničnik je na Tviteru objavio fotografije koje svedoče o ratnim razaranjima u Iraku, Avganistanu, Libiji i Siriji, prenosi RTS. NATO should apologize to Serbia, Iraq, Libya, Syria, Afghanistan, to the 900,000 lives lost to the wars, and to the tens of millions of refugees. pic.twitter.com/jHXdTaKOAG „NATO treba da se izvini Srbiji, Iraju, Libiji, Siriji, Avganistanu zbog 900.000 života izgubljenih tokom ratova i desetina miliona izbeglica“, naveo je