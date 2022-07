Novak učestvuje na poslednjem Gren slemu u sezoni: Rafa neka se spremi!

Novak Đoković nalazi se na spisku učesnika US Opena! Novak je sedimi igrač sveta u ovom trenutku iako je osvojio treći gren slem u sezoni, Vimbldon, bodove, tačnije 2000 bodova nije zadržao, zbog sankcija ruskim teniserima da učestvuju na istom, ATP je odlučio da neće bodovati „All England club“.

Iako je na spisku ostala je još jedna prepreka koja deli najboljeg srpskog tenisera od učešća na terenima „Flešnig Medovsa“, a to je zakon SAD, koji ne vakcinisanim teniserima zabranjuje ulazak u ovu državu. US Open men’s entry list pic.twitter.com/brnaxXPaIn — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 20, 2022 Ukoliko Novak dođe do pehara na terenima „Flešing Medovsa“, izjednačiće se sa Rafaelom Nadalom po broju osvojenih Gren slem titula, bilans će biti 22 pehara!