Pogledajte 50 sekundi najvećeg javnog poniženja Putina dosad VIDEO

Dok čitav svet strahuje od sledećih poteza ruskog predsednika Vladimira Putina, njegov turski kolega Redžep Tajip Erdogan jednim potezom mu je jasno stavio do znanja da to nije slučaj i sa njim.

Naime nakon samita u Teheranu Erdogan je upadljivo kasnio na fotografisanje sa Putinom. Novinari su zabeležili trenutak kada je Putin ušao u prostoriju i očekivao Erdogana da mu se pridruži, ali umesto toga, ostao je da stoji sam ispred objektiva. Na snimku koji je snimljen uoči sastanka u utorak vidi se kako se Putin vrpolji, premešta sa noge na nogu i nelagodno se smeška skoro čitav minut pre nego što ga Erdogan konačno dođe. Erdogan gives Putin a little taste of