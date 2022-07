Živković: Odlazim u političku penziju, pozivam i „srpskog vrhovnog tiranina“ da to uradi

Beta pre 2 sata

Osnivač Nove stranke, nekadašnji premijer, Zoran Živković naveo je da odlazi u političku penziju i da bi to trebalo da urade i svi političari njegove generacije.

"Svi političari koji su svoju aktivnost započeli u prvoj polovini poslednje decenije prošlog veka trebalo bi odmah da odustanu od daljeg direktnog političkog delovanja. Dakle, da svi daju ostavke na stranačke i državne funkcije i da istupe iz članstva stranaka čiji su članovi. Ovo se odnosi i na mene", napisao je Živković u autorskom tekstu za novi broj nedeljnika NIN, navodeći argumente.

Kako je naglasio, "za pametne - dosta, dovoljno je trajalo". Po njegovim rečima, 30 godina permanentne političke aktivnosti u nezrelom, neartikulisnom, po pravilu primitivnom nekonzistentnom političkom ambijentu donosi i adekvatne posledice.

"Ti akteri bivaju omraženi, prezreni, neinteresantni i štetni za ideje, programe i planove koje njihove političke organizacije predstavljaju i pokušavaju da na izborima za njih pridobijaju glasove građana, one glasove koje politička mafija već nije pokrala illi kupila", naveo je Živković.

On je naglasio da "napred rečeno važi za sve pomenute aktere, političare veterane".

Ukazao je da, "naravno da oni nisu svi isti, razlike među njima su dramatične, a njihove osobine ponekad su potpuno drugačije".

On je pozvao "današnjeg srpskog vrhovnog tiranina" da "napusti politiku i prepusti istoriji, ali i nadležnim pravnim i medicinskim institucijama pravu i nespornu ocenu njegove istorijske uloge".

"To važi i za sve one koje je imenovao i postavljao, sa kojima je pravio vladajuće diktatorske koalicije, ali i one sa kojima je imao tajne postizborne razgovore i đavolske dogovore, a predstavljali su se liderima opozicije", napisao je Živković.

(Beta, 07.21.2022)