U Srbiji danas veoma toplo, najviša temperatura od 35 do 38 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, uz slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 12 do 22, najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će danas biti sunčano i natprosečno toplo vreme sa slabim vetrom. Najniža temperatura biće 18 do 22, a najviša oko 37 stepeni. Meteorološke prilike mogu izazvati pojačane tegobe kod osoba sa srčanim problemima, kojima se savetuje poseban oprez. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, nervoza i pospanost. BONUS VIDEO: Novine Nova za 22. Jul 2022.