Vučević: U Novom Sadu protestovali politički aktivisti koji se sele kao cirkus

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da proteste u Novom Sadu nisu bili mirni i da ih nisu organizovali mirni građani. „Na proteste nije izašao narod već grupa političkih aktivista, koja se seli kao putujući cirkus iz grada u grad, u zavisnosti gde je neka aktuelna politička tema.

To su politički aktivisti koji su došli sa namerom da naprave haos. To su ljudi koji su rekli da dolaze da prekinu sednicu Skupštine grada, da neće dozvoliti da se održi, zamislite oni su došli sa tom vrlo jasnom namerom. Nisu skrivali tu nameru da neće dozvoliti da se održi sednica Skupštine grada“, rekao je Vučević za TV Pink. On je dodao da je policija bila izložena nasilju i napadima. „Zamislite oni su otimali štitove policajcima. Znate šta znači, simbolički,