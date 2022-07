Moć Korira, krah olimpijske šampionke, Jamajkanke bez zlata

Kenijac Emanuel Korir osvojio je zlatnu medalju u trci na 800 metara na Svetskom šampionatu u Judžinu, Oregon.

Korir se probio na čelo na oko 150 metara do kraja trke i potom je prestigao Kanađanina Marka Aropa, te slavio u vremenu 1:43.71. Zahvaljujući izvanrednom finišu, Alžirac Đamel Sedjati bio je drugi u vremenu 1:44.14, dok je Arop na kraju bio treći u vremenu 1:44.28. So much control 😤 Emmanuel Korir 🇰🇪 confirms his 800m dominance and runs 1:43.71 to add a world title to his Olympic gold medal! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7kTJrMkz68— World Athletics