Karleuša povodom skupljanja novca da ne nastupi na Roštiljijadi: Pevaću i niko me neće zaustaviti

Pevačica Jelena Karleuša oštro je reagovala na vest Danasa da Pokret za Leskovac skuplja novac kako bi joj platio da ne nastupi na leskovačkoj Roštiljijadi.

Ona je u komentaru ispod posta o ovoj vesti na Danasovoj instagram stranici napisala da će sigurno pevati u Leskovcu na otvaranju Roštiljijade i da će trg biti mali da primi sve ljude koji budu došli da je slušaju. „I to ne da ću da pevam nego ću da napravim svetski koncert kao i uvek, i nema te sile i loših ljudi koji će me zaustaviti. Samo me gledajte." napisala je Karleuša.