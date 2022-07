Ruski komandanti pred dilemom? Britanski obaveštajci tvrde da Moskva mora da donese odluku, naročito posle otkrića u Belogorodu

Borbe i u Donbasu i u sektoru Hersona se nastavljaju, a ruski komandanti se i dalje suočavaju sa dilemom: da li nastaviti ofanzivu na istoku, ili pojačati odbranu na zapadu, navode eksperti britanskog Ministarstva odbrane u svojoj najnovijoj proceni rata u Ukrajini.

Britanci tvrde i da su obaveštajci prošle sedmice (18. jula) identifikovali ruski objekat za popravku vojnih vozila u blizini Barvinoka, u ruskoj Belgorodskoj oblasti, 10 km od ukrajinske granice. U objektu se,