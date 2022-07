Vuleta sedma na svetu, Mihambo vlada skokom udalj

Ivana Vuleta osvojila je sedmo mesto u skok udalj na Svetskom prvenstvu u Judžinu.

Srpkinja je stigla do 6,84 metara u četvrtoj i petoj seriji, što je bilo nedovoljno za odličje. Zlato je osvojila olimpijska šampionka Nemica Malaika Mihambo sa 7,12 metara. Druga je bila Nigerijka Ese Brume sa 7,02, dok je Brazilka Letisija Oro Melo sa jednim ispravnim skokom od 6,89 stigla do bronze. Ivana je imala odličan prvi skok, koji je bio na granici sedam metara, međutim na njenu žalost bio je to mali prestup. Svetska šampionka u dvorani je u drugom