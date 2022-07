Srbija u prvih pet zemalja sveta po porastu broja zaposlenih u IT sektoru

Broj zaposlenih u IT sektoru je u stalnom porastu, a Srbija je prepoznata kao zemlja koja daje kvalitetne stručnjake, izjavio je direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić.

Prepoznati smo u svetskom poretku kao zemlja koja daje pouzdane kadrove, a veliki broj studijskih programa širom zemlje omogućava svetskim kompanijama siguran rast i razvoj, rekao je Nebojša Bjelotomić za Tanjug, prenosi RTS. Srbija je u samom vrhu zemalja po povećanju broja zaposlenih u IT sektoru, s obzirom na to da je u 2021. godini imala gotovo 100.000 programera više. Nasuprot tome, veliki broj evropskih zemalja beleži drastičan odliv zaposlenih u IT sektoru,