Članice EU usvojile hitan plan o gasu: Dogovoreno smanjenje potrošnje do marta 2023. godine

Države članice Evropske unije postigle su politički dogovor o potrebi za smanjenom potrošnjom gasa zbog zabrinutosti da bi Rusija mogla u potpunosti obustaviti isporuke ovog energenta. "Ovo nije bila nemoguća misija.

Ministri su postigli politički dogovor o zahtevu za redukciju potrošnje gasa pred zimu", napisalo je češko predstavništvo na Tviteru. 🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter. #EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022 Zemlje članice EU dogovorile su se da od 1. avgusta 2022. do 31. marta 2023. godine smanje potrošnju gasa