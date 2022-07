Stefanović: U Vladi očekujem dokazane „asove SNS“, SSP spremna za Skupštinu

Očekujem da u novoj Vladi Srbije budu "dokazani asovi SNS", poput Siniše Malog i nekih drugih ljudi, izjavio je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović.

On za N1 kaže da veruje da se neki sadašnji ministri neće naći u vladi, te da mu je drago da su to "dokazano problematični ljudi", poput Aleksandra Vulina. Prema njegovim rečima, Vulin „ne samo što je najglasniji eksponent pogrešne, sulude politike vlasti“, već i da smo doživeli da „imamo ministra koji izađe i kaže da je vrbovan od strane obaveštajne službe“. „I on to potpuno javno kaže, sama ta situacija je nenormalna“, istakao je Stefanović. On je rekao i da ne