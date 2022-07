Kockao se parama klijenata: Blagajnik banke iz Leskovca smislio perfidan plan kako da dođe do novca - uzeo više od milion i po dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su L. S. (31) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je, od novembra prošle do marta ove godine, kao blagajnik jedne banke, koristeći svoj službeni položaj, pristupao kodovima platnih kartica nekoliko klijenata banke, a potom ih koristio za onlajn plaćanje u kladionicama. Na ovaj način je, kako se sumnja, nekoliko klijenta banke oštetio za ukupno oko 1.560.000 dinara, saopštio je MUP. On je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužiocu odelјenja za borbu protiv korupcije u Nišu.