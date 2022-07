Stremousov: Ukrajina sistemom HIMARS granatirala most na Dnjepru; Zelenski imenovao novog državnog tužioca

Sto pedeset četvrti dan rata u Ukrajini. Ruske snage preuzele su najveću termoelektranu u Ukrajini u Svetlodarsku. Velika Britanija tvrdi da ukrajinski brod i projektili "harpun" nisu bili u Odesi pre ruskog napada. Moskva upozorava Kijev da obustavi provokacije kod nuklearne elektrane "Zaporožje". Najavljuje povlačenje sa Međunarodne svemirske stanice. EU produžila sankcije Rusiji.

10:50 Stremousov: Granatiran jedini most na Dnjepru u Hersonskoj oblasti Ukrajinske trupe izvršile su udar na jedini most preko Dnjepra u Hersonskoj oblasti, koji ruske snage koriste za snabdevanje, saopštio je danas zamenik šefa administracije Hersonske oblasti Kiril Stremousov. Ukrajinska vojska izvršila je udar koristeći američke višecevne raketne bacače HIMARS, naveo je Sremousov, prenosi AP. Granatirani most je glavni prelaz preko reke Dnjepar u Hersonskoj