Vremenska prognoza 28. jul

Ponovo sve toplije, a osveženje će stići prvog dana vikenda. Sutra u Srbiji sunčano, osim na istoku i jugu gde može biti kiše, pljuskova i grmljavine. Stiže topliji vazduh sa Mediterana i podiže temperaturu za 3-4 stepena. Jutarnja od 17 do 21 stepen, a najviša dnevna od 31 do 34. U Beogradu potražite hladovinu. Biće sunčano i toplo, do 34 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.07.2022. Četvrtak: U većem delu pretežno sunčano i toplo, samo na jugu i istoku promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, najviša dnevna od 31 do 34 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepeni. Lokalna pojava grmljavina . Količina padavina ≥