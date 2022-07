Afrika i drago kamenje: Pronađen redak ružičasti dijamant, najveće otkriće u poslednjih 300 godina

Redak ružičasti dijamant, težak svega 34 grama pronađen je u afričkoj državi Angoli.

Smatra se najvećim otkrićem u poslednjih 300 godina. Kamen od 170 karata nazvan je „Lulo Rouz“, po rudniku gde je pronađen. Veruje se da je to najveći ružičasti dijamant posle Darja-je Nor dijamanta od 185 karata. Darja-je Nor isečen je iz većeg kamena, a sada je među draguljima iranske kraljevske krune. Lulo Rouz je dijamant tipa 2a, što znači da ima malo ili nimalo nečistoća. „Ovaj rekordni i spektakularni ružičasti dijamant izvučen iz Lulu rudnika potvrda je da