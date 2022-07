Azra Zornić: Apsolutno ne verujem Šmitu, on samo čeka trenutak da nametne političke izmene po želji HDZ-a

Apsolutno mu ne verujem, reagovala je apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava na činjenicu da je Kristijan Šmit rešio da nametne tehničke izmene izbornog zakona ali ne i one koje se tiču političkih izmena Izbornog zakona i Ustava F BiH.

Kako je navela na Tviteru, ne veruje Šmitu jer je on “podli gad i samo čeka trenutak da nametne političke izmene Izbornog zakona pre izbora ili odmah nakon izbora po želji HDZ-a”. Ostajemo budni, dodala je, i spremni za akciju u svakom trenutku. We absolutely do not trust him, because he is a sneaky bastard and is waiting for the moment to impose political changes to the Electoral Law before the elections or right after the elections as desired by the HDZ. We