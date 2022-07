Nacističko ludilo hrvatskog ministra: Grlić Radman traži da Austrija vrati ustaški grb u Blajburgu

HRVATSKI ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman tokom posete Beču apelovao je na austrijsku izvršnu vlast da pomogne u nastojanjima za vraćanje ustaškog grba (sa prvim belim poljem) u Blajburgu.

Foto: Iakovos Hatzistavrou / Pool via AP/Depositphotos - Mi znamo da je to pitanje savezne zemlje i lokalnih vlasti, ali sam svejedno ipak apelovao na izvršnu vlast da pomogne u nastojanjima kako bi se taj grb vratio, tako da se pojasni da je to istorijski grb i da ga ne treba dovoditi u vezu s režimom za vreme Drugog svetskog rata - rekao je Grlić Radman. Međutim, Grlić Radman je prećutao da je u Blajburgu, na mestu gde se Hrvati i danas klanjaju likvidiranim